Morador fica ferido ao reagir à tentativa de roubo; um ladrão morreu

O proprietário de uma residência matou um ladrão e deixou outro ferido após uma tentativa de roubo na noite dessa terça-feira (18). A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência e, conforme a corporação, a vítima do crime também ficou ferida na situação.

continua após publicidade

Ainda de acordo com as autoridades, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em uma residência na região do Arroio Dourado, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Ao se aproximar no local, foi possível ouvir barulhos de tiros de arma de fogo.

Assim que os militares chegaram na residência, encontraram um suspeito morto e outro ferido. O dono do imóvel invadido também apresentava um ferimento, ocasionado por um tiro de raspão sofrido no momento em que confrontou a dupla criminosa.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ladrão usa mala para furtar 78 itens em lojas do centro de Apucarana

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para comparecer ao local e constatou o óbito do invasor.

O outro ladrão envolvido no caso tinha mandados de prisão em aberto. A PM informou que ele foi levado para uma unidade de saúde sob escolta.

continua após publicidade

Havia carregadores de pistolas na casa da vítima. Eles foram apreendidos pela polícia.

A Polícia Civil investiga o caso.



Siga o TNOnline no Google News