Morador do Paraná leva R$ 1,1 milhão na Lotofácil; veja como apostar

Um morador da cidade de Paranavaí, no Noroeste do Paraná, acerou as 15 dezenas da Lotofácil no último sábado (8) e conquistou uma bolada de mais de R$ 1 milhão sozinho. O ganhador ou ganhadora vai receber sozinho R$1.159.430,39.

Os números sorteados na modalidade simples foram: 01-02-04-05-06-08-11-12-13-15-17-19-20-22-24. A aposta do concurso 2.858 foi feita na casa lotérica Copa 70, na Rua Manoel Ribas.

Conforme as regras do sorteio, o paranaense sortudo tem até 90 dias para receber o prêmio em uma das agências da Caixa Econômica Federal. Além do contemplado do Paraná, moradores do Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina também faturaram a mesma quantia.

Como jogar

Os apostadores precisam escolher de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis na cartela. O valor do jogo varia conforme a quantidade de números escolhidos. Há também a opção de deixar o sistema escolher as dezenas aleatoriamente.

Para apostar é preciso ser maior de 18 anos e fazer um jogo em qualquer agência lotérica do Brasil ou pela internet, no site na Caixa Econômica.

A Lotofácil possui sorteios de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). São válidas apostas feitas até as 19h da data do sorteio.

