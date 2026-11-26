Além da aposta vencedora em Laranjeiras do Sul, outros cinco bilhetes dividiram o prêmio

Uma aposta simples registrada em Laranjeiras do Sul, no Paraná, acertou as 15 dezenas do concurso 3838 da Lotofácil e garantiu o prêmio de R$ 204.556,17. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira (25) e teve como números sorteados: 01, 02, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23 e 25.

No estado, o bilhete premiado foi feito de forma presencial na casa lotérica Millenium Loterias (F.J. Gowacki & Cia Ltda - ME). Segundo os dados do rateio, o apostador paranaense marcou a quantidade mínima de 15 números, não utilizou a opção "teimosinha" e concorreu em um jogo simples com apenas uma cota.

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Além do ganhador do Paraná, outras cinco apostas pelo país também alcançaram a faixa máxima de acerto e vão receber o mesmo valor de R$ 204.556,17 cada. Os demais bilhetes premiados são das cidades de Goiânia (GO), Monte Carmelo (MG), Recife (PE) e Torres (RS), além de uma aposta realizada por meio do canal eletrônico das Loterias Caixa.

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Nas faixas secundárias de premiação, 342 apostas acertaram 14 dezenas e cada uma levará R$ 1.074,95. Outros 9.514 bilhetes fizeram 13 pontos, garantindo R$ 35,00, enquanto 105.484 apostas tiveram 12 acertos e vão receber R$ 14,00. Já na faixa de 11 dezenas, 531.107 jogos foram premiados com o valor fixo de R$ 7,00.

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O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta quinta-feira (26), com estimativa de prêmio principal de R$ 2 milhões. Os concursos da modalidade são realizados regularmente de segunda a sábado, e o valor da aposta mínima, com 15 números escolhidos, custa R$ 3,50.