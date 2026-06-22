Morador de rua morre no PR após noite de frio intenso

Um homem em situação de rua, de aproximadamente 55 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (21) na região central de Londrina, no norte do Paraná.

Conhecida na região pelo apelido de "Americano", a vítima estava deitada na calçada do cruzamento da Rua Maranhão com a Avenida Duque de Caxias, após uma madrugada de frio intenso em que os termômetros chegaram a registrar 8°C.

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A descoberta ocorreu durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar. Ao notarem que o homem não reagia aos chamados, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e os socorristas confirmaram o óbito ainda no local.

De acordo com as autoridades, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência, o que levanta a suspeita de que o quadro de hipotermia tenha sido o principal fator ou um agravante para a morte.

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Além das baixas temperaturas, moradores da região relataram aos agentes que a vítima possuía um histórico de consumo de bebidas alcoólicas e enfrentava problemas graves de saúde, incluindo um câncer.

Segundo testemunhas, o apelido do homem se devia ao fato de ele ser natural dos Estados Unidos, embora possuísse cidadania brasileira.

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Como o homem não portava nenhum documento de identificação no momento da abordagem, sua identidade oficial ainda precisa ser confirmada.

Após os procedimentos de praxe, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. Os exames periciais deverão apontar a causa exata do óbito e o caso segue tratado pelas autoridades como morte a esclarecer.