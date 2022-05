Morador de rua morre atropelado ao atravessar rodovia

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um trágico acidente foi registrado na noite deste sábado (21), na Região Metropolitana de Curitiba. Uma pessoa, que havia acabado de ser atendida no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), em São José dos Pinhais, morreu atropelada na frente da instituição, quando foi atravessar a rodovia. A vítima morreu no local e o motorista do veículo, fugiu sem prestar socorro.

continua após publicidade .

O homem recebeu atendimento e ao sair, quando foi atravessar a BR 376, na Vila São Pedro, foi atingido por um carro, na pista sentido a Santa Catarina. O motorista que conduzia o carro envolvido no acidente não parou o veículo. A placa do carro, no entanto, teria caído no local e a Polícia Rodoviária Federal já teria feito a identificação.

O Instituto Médico Legal de Curitiba (IML) foi acionado para recolher o corpo. A Polícia Civil vai investigar o caso.

continua após publicidade .

Com Informações da Banda B.