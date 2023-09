Morador de rua é morto a pedradas; corpo foi encontrado por crianças

Crianças que brincavam próximo a um salão comunitário ficaram assustadas ao se depararem com um corpo no fim da tarde dessa quinta-feira, 7 de setembro, no Bairro Santa Felicidade, em Cascavel, oeste do Paraná. De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), a vítima, identificada como Elizeu Caliari de 50 anos, foi morta a pedradas por um jovem de 25 anos, que confessou o crime.

continua após publicidade

À imprensa, o delegado que está à frente do caso, Fabiano Mozza, disse que Elizeu vivia em situação de rua e foi agredido com pedaços de madeira antes de ser morto. O responsável pelo crime deu detalhes às autoridades de como assassinou a vítima.

"Ele confessou o crime, relatou que o autor teria desferido um tapa em seu rosto e lhe xingado. Ele sabia que o autor era morador de rua e dormia ali. Ele esperou o autor dormir, voltou na madrugada de quarta para quinta e matou o autor com essa pedra de 7 kg", afirmou o delegado.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Tralhadores encontram ossada humana em aterro sanitário no PR

"Falou com requinte de crueldade, com detalhe, que colocou até uma manta na cabeça para não expirar sangue nele porque o autor já estava desacordado e efetuou três golpes (com a pedra)", disse o delegado.

A Polícia Civil afirmou que o suspeito pelo crime passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (8) e permanece preso.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News