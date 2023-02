Morador de rua é atendido em estado gravíssimo, após agressão no PR

Da Redação

O caso aconteceu na Rua Primo Arrosi, próximo Colégio Novo Horizonte

Um homem em situação de rua, de 53 anos, sofreu agressões de duas pessoas na noite de terça-feira (31), em Toledo. Ele foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo. O caso aconteceu na Rua Primo Arrosi, próximo Colégio Novo Horizonte.

De acordo com a esposa da vítima, eles estavam dormindo em frente a uma igreja, quando dois homens chegaram e começaram agredir o esposo. A mulher não ficou ferida na agressão.

Relatou ainda, que os agressores do marido, não são moradores de rua, e que os autores já tiveram um desentendimento anterior com a vítima. Na situação mencionada pela mulher, o morador de rua também havia sido agredido pelos autores.

A vítima que chegou a ter uma parada cardíaca, foi reanimada ainda no local pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Siate/ Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao hospital em estado grave.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou buscas na tentativa de localizar os agressores.

* Com informações Toledo News

