Morador de rua é agredido e jogado dentro de rio, no Paraná

O crime teria sido motivado por drogas

Um homem em situação de rua foi agredido e jogado dentro de um rio, na noite desta terça-feira (9), em Curitiba, capital do Paraná. O crime foi registrado na Rua Brasílio Itiberê, no bairro Rebouças. Conforme informações, a vítima está em estado grave.

De acordo com apurações do repórter Diogo Cordeiro, da RICtv, outros moradores de rua que estavam no local da violência relataram que a vítima é usuária de drogas. Conforme essas testemunhas, o crime teria sido motivado por uma dívida.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Curitiba foi acionada e realizou o resgate do homem de dentro da água. O morador de rua foi encaminhado para o Hospital Universitário do Cajuru. Nenhum suspeito foi preso.





