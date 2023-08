Morador de Maringá é sequestrado e sofre tentativa de homicídio

Siga o TNOnline no Google News

O morador de Maringá, Bruno César da Silva, de 28 anos, sofreu uma tentativa de homicídio por volta das 23:40 horas da noite desta terça-feira (8), na cidade de Paiçandu.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que caminhava pela Avenida Ivaí, quando foi abordado por quatro homens que ocupavam um veículo de cor escura. O rapaz foi obrigado a entrar no carro e seguir com os criminosos até uma estrada rural de Paiçandu.

Ao chegarem em uma estrada de terra, os indivíduos tiraram o rapaz do carro e efetuaram os disparos. Após o atentado, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado. Bruno foi atingido por tiros nas mãos e na cabeça, que passou de raspão.

Bruno caminhou até o bairro Jardim Itaipu, onde pediu ajuda em uma residência. O rapaz não quis repassar detalhes sobre o ocorrido, apenas relatou que estava na casa da namorada em Paiçandu. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Paiçandu.

