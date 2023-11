Morador de Maringá é preso com 100 kg de maconha na BR-369

Siga o TNOnline no Google News

Mais de 100 quilos de maconha foram apreendidos na manhã desta terça-feira (21), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-369 em Jacarezinho, no Paraná. A droga era transportada em um Hyundai I30 dirigido por um morador de Maringá, que foi preso durante a abordagem.

Segundo a PRF, a equipe tentou uma primeira abordagem por volta das 06h10m, mas o motorista do desobedeceu a ordem e passou a fugir sendo alcançado após quase 2 km de acompanhamento tático. No porta-malas do carro foram encontrados vários tabletes de maconha, que após pesados totalizaram pouco mais de 100 quilos.

Ao ser interrogado, o motorista do carro disse que o entorpecente foi carregado na região de Maringá e seria entregue no estado de São Paulo. A droga, veículo e o preso foram encaminhados à delegacia de polícia da cidade de Jacarezinho (PR) para os procedimentos de flagrante. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão.

