Morador de Lobato ganha prêmio de R$ 1 mi do Nota Paraná

O programa Nota Paraná realizou um sorteio na manhã desta segunda-feira (7) e um morador de Lobato ganhou o prêmio de R$ 1 milhão. O sorteio, que foi transmitido pela internet, foi feito pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

De acordo com a Secretaria da Fazenda, o sorteado concorreu com um único bilhete. A compra que resultou no prêmio milionário foi de R$ 99,89.

Já o prêmio de R$ 200 mil saiu para uma moradora do bairro Bom Retiro, em Curitiba. Ela concorreu com 40 bilhetes.

Confira os bilhetes sorteados para os dois maiores prêmios:

R$ 1 milhão: 19356391

R$ 200 mil: 5592996

Foram sorteados R$ 5 milhões em prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão. Os bilhetes gerados são referentes a compras feitas no mês de outubro de 2021.

Mais e 2,5 milhões de consumidores participaram do sorteio, que emitiu mais de 22 milhões de bilhetes.

Além do sorteio de prêmios para os consumidores, as entidades sem fins lucrativos que contribuem para assistência social, educação, saúde e geração de emprego no Paraná concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.