Morador de Curitiba ganha R$ 1 mi em sorteio do Nota Paraná

Um morador do bairro Pilarzinho, localizado em Curitiba, ganhou R$ 1 milhão no sorteio de setembro do Nota Paraná, realizado nesta segunda-feira (5). Conforme a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), ele concorreu com 31 bilhetes gerados a partir de 51 notas fiscais.

A segunda maior premiação, de R$ 200 mil, também foi para a capital. Conforme a Sefa, o vencedor do prêmio mora no bairro Umbará e concorreu com 74 cupons emitidos a partir de 26 notas fiscais.

O programa informou que entrará em contato com os vencedores do sorteio durante a semana. A Sefa reforça que vencedores não recebem alertas por mensagem de texto, WhatsApp ou qualquer outro aplicativo.

Paranaenses que participam do programa podem verificar se possuem bilhetes premiados pelo aplicativo ou site do Nota Paraná. Basta inserir o CPF e senha. Neste sorteio, 40 consumidores também foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil e outros 40 com prêmios de R$ 10. Outras 40 mil pessoas receberam prêmios de R$ 10. No caso de entidades sem fins lucrativos, o Nota Paraná sorteou prêmios nos valores de R$ 20 mil e R$ 100.

Como participar

Quem ainda não é cadastrado no "Nota Paraná", deve acessar o site do programa. Em seguida, deve clicar na opção "cadastre-se" e preencher os dados pessoais.

Para participar dos sorteios, é preciso estar cadastrado no site do "Nota Paraná". A cada R$ 200 em notas, é gerado um cupom automaticamente. Os prêmios do sorteio poderão ser utilizados para abater do IPVA ou creditados na conta bancária do premiado.

As informações são do g1 Paraná.





