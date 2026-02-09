Morador de Curitiba ganha prêmio de R$ 1 milhão no sorteio do Nota Paraná

Um aposentado de 66 anos, morador do bairro Cristo Rei, em Curitiba, é o novo milionário do Paraná. Ele venceu o prêmio principal de R$ 1 milhão no sorteio do programa Nota Paraná realizado nesta segunda-feira (09). O ganhador concorreu com apenas seis bilhetes, gerados a partir de 16 notas fiscais emitidas em outubro de Banshee, totalizando um gasto de R$ 1.105,00.

Esse foi o primeiro prêmio de R$ 1 milhão entregue pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em 2026. Além dele, o programa de cidadania fiscal também sorteou R$ 100 mil para uma consumidora da Zona Rural de Cornélio Procópio. Ela foi sorteada com o bilhete 30.301.192 ao concorrer com seis bilhetes gerados de seis notas fiscais.

Já o terceiro prêmio, de R$ 50 mil, foi para um consumidor de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele foi sorteado com o bilhete número 21.345.700, após concorrer com 4 bilhetes gerados de 17 notas fiscais.

Além dos principais prêmios, o sorteio do Nota Paraná contemplou outros 100 consumidores com R$ 1 mil; oito mil com R$ 100 e quinze mil com R$ 50. Ao todo, são 23.103 prêmios, totalizando R$ 2,8 milhões.

ENTIDADES SOCIAIS – O Nota Paraná também beneficia entidades sociais. O programa conta com 1.962 instituições da sociedade civil cadastradas, atuantes nas áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural. As organizações recebem os créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e também concorrem nos sorteios mensais. Desde setembro de 2023, essas entidades passaram a concorrer mensalmente a 40 prêmios de R$ 5 mil.

COMO PARTICIPAR – Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante. Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.