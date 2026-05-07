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Morador de Curitiba ganha prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná no sorteio de maio

Moradores de Curitiba também levaram prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil no sorteio

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 10:51:57 Editado em 07.05.2026, 10:51:52
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Morador de Curitiba ganha prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná no sorteio de maio
Autor Entidades sem fins lucrativos cadastradas concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil. - Foto: SEFA

O sorteio de maio do Programa Nota Paraná, nesta quinta-feira (07), premiou um consumidor de Curitiba com R$ 1 milhão. Morador do bairro Tatuquara, ele participou com nove bilhetes gerados a partir de cinco notas fiscais. O bilhete vencedor foi o de número 2.426.619.

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Além do prêmio principal, o programa de cidadania fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefa) também sorteou R$ 100 mil para outro morador da Capital, do bairro Mossunguê. Ele concorreu com 211 bilhetes, gerados de 48 notas fiscais, e foi contemplado com o bilhete número 4.580.513.

Já o terceiro prêmio, de R$ 50 mil, saiu para um consumidor do bairro São Braz, também em Curitiba. O ganhador participou do sorteio com 141 bilhetes, emitidos a partir de 32 notas fiscais, e foi premiado com o bilhete número 20.404.310.

Além dos principais prêmios, o sorteio do Nota Paraná contemplou outros 100 consumidores com R$ 1 mil; 8 mil com R$ 100 e 15 mil com R$ 50. Ao todo, são 23.103 prêmios, totalizando R$ 2,8 milhões.

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ENTIDADES SOCIAIS – O Nota Paraná também beneficia entidades sociais. O programa conta com 1.991 instituições da sociedade civil cadastradas, atuantes nas áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural. As organizações recebem os créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e também concorrem nos sorteios mensais. Desde setembro de 2023, essas entidades passaram a concorrer mensalmente a 40 prêmios de R$ 5 mil.

COMO PARTICIPAR – Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante. Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

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