Morador de Cianorte garante prêmio de R$ 1,5 milhão na Lotofácil

Um morador da região Noroeste do Paraná tirou a sorte grande e ficou milionário na noite desta terça-feira (30/5). Uma pessoa da cidade de Cianorte acertou as 15 dezenas da sorte da Lotofácil e levou sozinho o prêmio de mais de R$ 1,5 milhão.

Os números sorteados na terça, na modalidade simples, foram: 02 – 03 – 04 – 06 – 07 -08 -09 -14 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25. O ganhador conquistou a "bolada" de R$1.522.602,30.

A aposta do concurso 2.825 foi feita em uma casa lotérica localizada na Avenida América. Agora, o sortudo tem até 90 dias para receber o prêmio nas agências da Caixa Econômica Federal.

Nessa categoria, os apostadores precisam escolher de 15 a 20 números. A Lotofácil sorteia de segunda-feira a sábado, sempre às 20 horas, horário de Brasília. São válidas as apostas feitas até as 19 horas do dia do sorteio.

