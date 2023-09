Morador de Arapongas é preso por contrabando de cigarros na BR-376

Um morador de Arapongas, de 33 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (8) depois de ter sido flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com aproximadamente cinco mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os agentes encontraram os produtos ilícitos em um veículo Fiat Siena.

continua após publicidade

Conforme a corporação, a prisão aconteceu na altura do quilômetro 1 da rodovia BR-376, no acesso à cidade de Mandaguari, após os PRFs terem abordado o carro, que possuí placas de Londrina. Durante a vistoria, rapidamente os policiais perceberam se tratar de uma carga de contrabando.

- LEIA MAIS: Grave acidente registrado na BR-376 deixa criança e casal feridos

continua após publicidade

O condutor do veículo, que se identificou como morador de Arapongas, no Norte do Paraná, informou que havia pego a carga em Guaíra e pretendia entregá-la em Londrina. O homem afirmou ainda que receberia determinada quantia em dinheiro pelo transporte criminoso. Não foi especificado qual seria o valor.

A ocorrência foi encaminhada pelos PRFs para os órgãos competentes em Maringá, no Noroeste do Estado. Em tese, o condutor do Fiat Siena responderá pelo crime de contrabando, com pena que pode chegar a cinco anos de reclusão.

Siga o TNOnline no Google News