Morador de Apucarana morre após acidente entre moto e caminhão

Motociclista foi atingido por uma carreta

Um motociclista morador de Apucarana morreu após se envolver em acidente com uma carreta, na tarde desta sexta-feira (24), na PR-986, Contorno Sul de Rolândia, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência foi registrada por volta das 14 horas, no quilômetro sete da rodovia.

Conforme informações da PRE, um amigo da vítima, morador de Arapongas, estava no local do acidente e contou que os dois seguiam para Londrina, cada um em sua moto. Em determinado momento o rapaz percebeu que o amigo não estava mais o acompanhando e decidiu estacionar no acostamento e aguardá-lo. Foi quando um motorista parou e disse que seu amigo havia sido atingido por uma carreta.

Ele conta que retornou e encontrou o corpo do amigo no meio da pista. no meio da pista já sem vida. O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo. A polícia deve apurar o caso.

