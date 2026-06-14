Morador de 61 anos morre após carro cair dentro de rio no Paraná

Um homem de 61 anos foi encontrado morto no sábado (13) dentro de um carro que caiu em um rio em Prudentópolis (PR), na região central do estado. O veículo estava submerso, com apenas as rodas visíveis da superfície. A vítima havia desaparecido na sexta-feira (12) após sair de casa para buscar o automóvel em uma oficina.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um amigo da vítima relatou às equipes que ele não foi mais visto após deixar a residência. Na manhã de sábado, o homem não compareceu ao trabalho. Colegas passaram a procurá-lo e, ao passar por uma ponte, visualizaram o carro dentro do rio.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. Segundo a PM, o motorista tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regular. A principal hipótese é que ele perdeu o controle da direção ao acessar a cabeceira da ponte e caiu no rio.

Após a realização dos procedimentos periciais, o veículo foi removido com auxílio de caminhão e foi entregue à esposa da vítima. O corpo foi resgatado e encaminhado à Polícia Científica.