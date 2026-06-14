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TRAGÉDIA

Morador de 61 anos morre após carro cair dentro de rio no Paraná

A vítima havia desaparecido na sexta-feira (12) após sair de casa para buscar o automóvel em uma oficina

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 18:50:52 Editado em 14.06.2026, 21:28:05
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Morador de 61 anos morre após carro cair dentro de rio no Paraná
Autor A principal hipótese é que ele perdeu o controle da direção ao acessar a cabeceira da ponte e caiu no rio - Foto: Corpo de Bombeiros

Um homem de 61 anos foi encontrado morto no sábado (13) dentro de um carro que caiu em um rio em Prudentópolis (PR), na região central do estado. O veículo estava submerso, com apenas as rodas visíveis da superfície. A vítima havia desaparecido na sexta-feira (12) após sair de casa para buscar o automóvel em uma oficina.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), um amigo da vítima relatou às equipes que ele não foi mais visto após deixar a residência. Na manhã de sábado, o homem não compareceu ao trabalho. Colegas passaram a procurá-lo e, ao passar por uma ponte, visualizaram o carro dentro do rio.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. Segundo a PM, o motorista tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regular. A principal hipótese é que ele perdeu o controle da direção ao acessar a cabeceira da ponte e caiu no rio.

Após a realização dos procedimentos periciais, o veículo foi removido com auxílio de caminhão e foi entregue à esposa da vítima. O corpo foi resgatado e encaminhado à Polícia Científica.

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