Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PARANÁ

Morador armado com facão assusta vizinhos, mobiliza PM e é preso em prédio de Maringá

Caso foi registrado na noite desta segunda-feira na Rua Rua Francisco Glicério, na Zona 7

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morador armado com facão assusta vizinhos, mobiliza PM e é preso em prédio de Maringá
Autor Caso foi registrado em Maringá - Foto: Reprodução/Victor Hugo Notícias

Um morador armado com um facão assustou moradores de um prédio na Rua Francisco Glicério, na Zona 7, em Maringá, na noite desta segunda-feira, 5. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, incluindo policiais da Rádio Patrulha e do Choque.

-LEIA MAIS: Polícia Civil investiga esquema de desvio de combustível na Prefeitura de Rio Branco do Ivaí

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo relatos, o homem teria entrado no imóvel armado. O caso aconteceu no início da noite, quando a maioria dos moradores estava chegando do trabalhado. Uma moradora foi uma das primeiras pessoas a se deparar com o homem na entrada do prédio.

Quando as equipes chegaram ao endereço, o homem ainda não havia sido localizado. Os moradores ficaram preocupados com a possibilidade de ele ter entrado em algum dos apartamentos.

Durante as buscas, os policiais encontraram o homem dentro de um dos imóveis. Com a ajuda do síndico, a equipe constatou que ele era morador do próprio prédio. Segundo a PM, o homem estava sob efeito de entorpecentes e, inicialmente, não teria reconhecido que a equipe que estava no apartamento era formada por policiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O morador foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maringá. Além do facão, os policiais apreenderam munições e entorpecentes. Após a prisão, o prédio foi liberado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Com informações do GMC Online

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Crime FACÃO maringa NOTÍCIAS POLICIA MILITAR segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV