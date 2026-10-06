Morador armado com facão assusta vizinhos, mobiliza PM e é preso em prédio de Maringá

Um morador armado com um facão assustou moradores de um prédio na Rua Francisco Glicério, na Zona 7, em Maringá, na noite desta segunda-feira, 5. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, incluindo policiais da Rádio Patrulha e do Choque.

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Segundo relatos, o homem teria entrado no imóvel armado. O caso aconteceu no início da noite, quando a maioria dos moradores estava chegando do trabalhado. Uma moradora foi uma das primeiras pessoas a se deparar com o homem na entrada do prédio.

Quando as equipes chegaram ao endereço, o homem ainda não havia sido localizado. Os moradores ficaram preocupados com a possibilidade de ele ter entrado em algum dos apartamentos.

Durante as buscas, os policiais encontraram o homem dentro de um dos imóveis. Com a ajuda do síndico, a equipe constatou que ele era morador do próprio prédio. Segundo a PM, o homem estava sob efeito de entorpecentes e, inicialmente, não teria reconhecido que a equipe que estava no apartamento era formada por policiais.

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O morador foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maringá. Além do facão, os policiais apreenderam munições e entorpecentes. Após a prisão, o prédio foi liberado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Com informações do GMC Online