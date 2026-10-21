Montanhista paranaense sobrevive a raio na cabeça durante expedição a vulcão no Equador

Um montanhista de Curitiba (PR), de 32 anos, recupera-se no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie após sobreviver a uma descarga elétrica direta na cabeça enquanto realizava uma expedição no vulcão extinto El Corazón, no Equador. O acidente ocorreu no dia 13 de outubro, a quase 5 mil metros de altitude, provocando queimaduras de 2º e 3º graus no corpo do brasileiro, além de perfuração nos tímpanos e destruição de sua bota e do telefone celular.

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A vítima participava de uma caminhada guiada com cerca de 20 pessoas na região da Cordilheira dos Andes quando foi surpreendida por uma súbita mudança climática perto do cume. De acordo com o esportista, que preferiu não se identificar, não havia sinais de tempestade elétrica até que a névoa encobriu o local e o raio o atingiu. O impacto percorreu todo o seu corpo até sair pelos pés, atingindo também outras duas pessoas do grupo, que tiveram ferimentos leves.

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O resgate foi coordenado pela equipe de apoio local com o auxílio do Corpo de Bombeiros do Equador. Para sair da montanha, o paranaense caminhou com ajuda de guias e percorreu trechos a cavalo até encontrar a ambulância que o aguardava na base. Após os primeiros socorros e a estabilização das funções vitais em um hospital equatoriano, o homem foi transferido para o Brasil, onde permanece internado e lúcido, com previsão de tratamento contínuo entre três e quatro semanas.