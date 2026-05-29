Montagem com Bolsonaro em telões publicitários gera confusão no Paraguai; entenda

A exibição de uma montagem em telões publicitários de Cidade do Leste, no Paraguai, região de fronteira com o Brasil, causou revolta e confusão entre os moradores locais nesta sexta-feira (29). Durante cerca de uma hora, pelo menos três painéis eletrônicos da cidade transmitiram imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) associadas a provocações políticas e esportivas contra o país vizinho. A exibição gerou indignação imediata na população, levando um grupo de moradores a destruir um dos equipamentos de transmissão.

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O conteúdo ofensivo mostrava Bolsonaro agredindo o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, que atua no Palmeiras e foi convocado para disputar a Copa do Mundo. Na imagem veiculada, o ex-presidente aparecia sentado nas costas do atleta, puxando-o pelos cabelos. A cena de agressão era acompanhada de mensagens em tom de deboche, afirmando que o "Brasil mandou e desmandou no campo e na política", além de exibir no canto inferior da tela a frase "o Hexa é nosso".

As empresas responsáveis pelo gerenciamento técnico e comercial dos espaços publicitários justificaram o incidente afirmando que os sistemas de transmissão foram alvo de uma invasão hacker. Até o momento, as autoridades e as operadoras dos telões não identificaram os criadores da montagem ou os responsáveis pelo ataque cibernético que permitiu a veiculação do material na fronteira.