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REVOLTA DE MORADORES

Montagem com Bolsonaro em telões publicitários gera confusão no Paraguai; entenda

Imagem mostrava o ex-presidente puxando o cabelo do jogador Gustavo Gómez, acompanhada de mensagens sobre futebol e política

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 17:31:50 Editado em 29.05.2026, 17:31:44
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Montagem com Bolsonaro em telões publicitários gera confusão no Paraguai; entenda
Autor As empresas responsáveis pelos telões disseram que os sistemas de transmissão foram alvo de uma invasão hacker - Foto: Reprodução

A exibição de uma montagem em telões publicitários de Cidade do Leste, no Paraguai, região de fronteira com o Brasil, causou revolta e confusão entre os moradores locais nesta sexta-feira (29). Durante cerca de uma hora, pelo menos três painéis eletrônicos da cidade transmitiram imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) associadas a provocações políticas e esportivas contra o país vizinho. A exibição gerou indignação imediata na população, levando um grupo de moradores a destruir um dos equipamentos de transmissão.

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O conteúdo ofensivo mostrava Bolsonaro agredindo o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, que atua no Palmeiras e foi convocado para disputar a Copa do Mundo. Na imagem veiculada, o ex-presidente aparecia sentado nas costas do atleta, puxando-o pelos cabelos. A cena de agressão era acompanhada de mensagens em tom de deboche, afirmando que o "Brasil mandou e desmandou no campo e na política", além de exibir no canto inferior da tela a frase "o Hexa é nosso".

As empresas responsáveis pelo gerenciamento técnico e comercial dos espaços publicitários justificaram o incidente afirmando que os sistemas de transmissão foram alvo de uma invasão hacker. Até o momento, as autoridades e as operadoras dos telões não identificaram os criadores da montagem ou os responsáveis pelo ataque cibernético que permitiu a veiculação do material na fronteira.

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BOLSONARO Copa do Mundo ESPORTES Paraguai Política vandalismo
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