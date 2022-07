Monitor de colégio militar imobiliza aluno pelo pescoço no PR; assista

Da Redação

A Secretaria Estadual de Educação (Seed) informou através de nota, que o aluno teria se envolvido em uma briga por causa de uma blusa

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp e nas redes sociais nesta terça-feira (5), mostra o monitor do Colégio Cívico-militar Professor Francisco Villanueva, em Rolândia, no norte do Paraná, imobilizando um aluno pelo pescoço. Pelas imagens é possível perceber que outros estudantes se assustam com toda a situação. Veja no vídeo abaixo.

A chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), Jéssica Pieri, foi até o colégio na manhã desta terça-feira para apurar a conduta do monitor que usou a força física para segurar o adolescente. O flagrante aconteceu na segunda-feira (4).

A Secretaria Estadual de Educação (Seed) informou através de nota, que o aluno teria se envolvido em uma briga por causa de uma blusa e afirmou que o monitor “conteve” o aluno “até que ele se acalmasse”.

Ainda de acordo com a Seed, "diante de uma briga entre alunos, o monitor militar do colégio conteve um dos estudantes até que ele se acalmasse. A escola está fazendo o acompanhamento pedagógico com os alunos envolvidos no conflito e apurando detalhes do problema”

