Monitor de colégio cívico-militar é denunciado por assédio contra nove alunas no PR
Investigado por estupro de vulnerável, policial militar da reserva foi afastado definitivamente pelo Governo do Estado após denúncias de estudantes
Nove estudantes, com idades entre 12 e 13 anos, denunciaram um monitor de colégio cívico-militar por assédio sexual em Cornélio Procópio, no norte do Paraná. O suspeito, um policial militar da reserva, é acusado pelas alunas de tocá-las indevidamente e de acariciar partes íntimas de uma das vítimas durante o período em que atuava na instituição. O caso é investigado pela Justiça sob a tipificação de estupro de vulnerável e corre em segredo de justiça.
Os episódios teriam ocorrido em 2023, ano em que o funcionário foi inicialmente afastado das funções de monitoria e realocado para atividades administrativas. Somente em 2025 o Governo do Estado efetivou o afastamento definitivo do servidor.
Segundo a APP-Sindicato, denúncias dessa natureza desencadeiam uma comissão investigativa preliminar da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) para verificar a materialidade dos fatos e, havendo indícios, instaurar um processo administrativo disciplinar.
Em nota conjunta, as secretarias de Educação e de Segurança Pública (Sesp) afirmaram que o Estado adota uma política de tolerância zero contra qualquer forma de assédio ou violência no ambiente escolar. O governo esclareceu que todos os servidores, civis ou militares, são afastados preventivamente em caso de denúncias e reiterou o compromisso com a transparência e a segurança da comunidade escolar durante a apuração dos fatos conforme a legislação vigente.