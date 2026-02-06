Monitor de colégio cívico-militar é denunciado por assédio contra nove alunas no PR

Nove estudantes, com idades entre 12 e 13 anos, denunciaram um monitor de colégio cívico-militar por assédio sexual em Cornélio Procópio, no norte do Paraná. O suspeito, um policial militar da reserva, é acusado pelas alunas de tocá-las indevidamente e de acariciar partes íntimas de uma das vítimas durante o período em que atuava na instituição. O caso é investigado pela Justiça sob a tipificação de estupro de vulnerável e corre em segredo de justiça.

Os episódios teriam ocorrido em 2023, ano em que o funcionário foi inicialmente afastado das funções de monitoria e realocado para atividades administrativas. Somente em 2025 o Governo do Estado efetivou o afastamento definitivo do servidor.

Segundo a APP-Sindicato, denúncias dessa natureza desencadeiam uma comissão investigativa preliminar da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) para verificar a materialidade dos fatos e, havendo indícios, instaurar um processo administrativo disciplinar.

Em nota conjunta, as secretarias de Educação e de Segurança Pública (Sesp) afirmaram que o Estado adota uma política de tolerância zero contra qualquer forma de assédio ou violência no ambiente escolar. O governo esclareceu que todos os servidores, civis ou militares, são afastados preventivamente em caso de denúncias e reiterou o compromisso com a transparência e a segurança da comunidade escolar durante a apuração dos fatos conforme a legislação vigente.

