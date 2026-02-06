Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
INVESTIGAÇÃO

Monitor de colégio cívico-militar é denunciado por assédio contra nove alunas no PR

Investigado por estupro de vulnerável, policial militar da reserva foi afastado definitivamente pelo Governo do Estado após denúncias de estudantes

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.02.2026, 09:51:14 Editado em 06.02.2026, 09:51:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Monitor de colégio cívico-militar é denunciado por assédio contra nove alunas no PR
Autor As alunas denunciaram o monitor; a polícia investiga o caso - Foto: Lucas Fermin/SEED

Nove estudantes, com idades entre 12 e 13 anos, denunciaram um monitor de colégio cívico-militar por assédio sexual em Cornélio Procópio, no norte do Paraná. O suspeito, um policial militar da reserva, é acusado pelas alunas de tocá-las indevidamente e de acariciar partes íntimas de uma das vítimas durante o período em que atuava na instituição. O caso é investigado pela Justiça sob a tipificação de estupro de vulnerável e corre em segredo de justiça.

Os episódios teriam ocorrido em 2023, ano em que o funcionário foi inicialmente afastado das funções de monitoria e realocado para atividades administrativas. Somente em 2025 o Governo do Estado efetivou o afastamento definitivo do servidor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Aposta de Apucarana acerta 15 dezenas e leva R$ 620 mil na Lotofácil

Segundo a APP-Sindicato, denúncias dessa natureza desencadeiam uma comissão investigativa preliminar da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) para verificar a materialidade dos fatos e, havendo indícios, instaurar um processo administrativo disciplinar.

Em nota conjunta, as secretarias de Educação e de Segurança Pública (Sesp) afirmaram que o Estado adota uma política de tolerância zero contra qualquer forma de assédio ou violência no ambiente escolar. O governo esclareceu que todos os servidores, civis ou militares, são afastados preventivamente em caso de denúncias e reiterou o compromisso com a transparência e a segurança da comunidade escolar durante a apuração dos fatos conforme a legislação vigente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
assedio sexual direitos das crianças EDUCAÇÃO JUSTIÇA POLICIA MILITAR segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline