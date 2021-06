Moisés Pessuti deixa UTI após contrair a covid-19; veja

Continua após publicidade

O advogado Orlando Moisés Fischer Pessuti, filho do ex-governador do Paraná Orlando Pessuti, emocionou amigos e familiares, com um vídeo postado em seu Facebook, o advogado aparece deixando a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após contaminação com a covid-19.

Orlando também escreveu uma mensagem, "Informo a todos que hoje tive alta da UTI! Fui transferido para um quarto aqui no Hospital VITA-BR. Devo continuar aqui por mais uns dias até melhorar 100%. Foram 7 dias em casa até precisar vir para o hospital.

E aqui foram mais 9 dias de UTI. Precisei fazer muita VNI para recuperar a minha saturação. Cheguei a precisar de 12L/h de O2 na máscara. Agora, aqui no quarto, já estou no cateter, saturando 97% com O2 em 4L/min. Agradeço a todos que oraram, rezaram, mandaram mensagens de apoio, carinho e energias positivas.

Agradeço também a todos os profissionais da saúde que tão bem cuidaram de mim nesses dias de UTI e que certamente continuaram cuidando de mim no quarto. Feliz aqui por liberar uma vaga na UTI para aqueles que estejam precisando. Essa batalha eu já venci! E só venci graças a todos vocês e ao nosso Deus que nunca nos abandona. Vou dando notícias. Beijos e abraços!", assinado Moisés Pessuti.