Mobilização em defesa do Sesc é realizada nesta terça-feira (16)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Manifestação em Arapongas aconteceu em frente à Igreja Matriz

Nesta terça-feira (16), foram realizadas manifestações contra o Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 9/2023, que retira 5% dos recursos do Sesc e do Senac destinados à educação, saúde, cultura, lazer e assistência social para a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

continua após publicidade .

O protesto aconteceu simultaneamente em diversas cidades do Paraná. Em Apucarana, a manifestação foi foi feita em frente ao Sesc. Em Arapongas, em frente à Igreja Matriz, e no município de Ivaiporã, na Praça Manoel Teodoro da Rocha.

-LEIA MAIS: Aulas de natação e hidroginástica são iniciadas no Lagoão

continua após publicidade .

A redução do orçamento pode acarretar o encerramento das atividades do Sesc e do Senac em mais de 100 cidades brasileiras e mais de R$ 260 milhões deixariam de ser investidos em atendimentos gratuitos.

Em todo o Paraná, nas cidades onde há unidades do Sesc e do Senac, também serão realizados atos em defesa das instituições. A população está sendo convidada a participar, trajar preto, em sinal de protesto e participar de um abaixo-assinado.

Impactos no Brasil

continua após publicidade .

A redução do orçamento pode acarretar o encerramento das atividades do Sesc e do Senac em mais de 100 cidades brasileiras e mais de R$ 260 milhões deixariam de ser investidos em atendimentos gratuitos.

No caso do Sesc, seriam fechadas 36 unidades, com corte de 1.994 empregos, e haveria redução de 2,6 milhões de quilos de alimentos distribuídos pelo premiado Programa Mesa Brasil Sesc. Além disso, haveria a supressão de 2,6 mil exames de saúde e de 37 mil atendimentos em atividades de lazer. Cerca de 2 mil apresentações culturais, com público estimado em 14 milhões de pessoas, deixariam de ser realizadas.

No Senac, o desvio seria responsável pelo fechamento de 29 centros de formação profissional, encerramento de 31.115 mil matrículas gratuitas e mais de 7 milhões de horas-aula de cursos reduzidas. Além da demissão de 1.623 pessoas e do fim de 23 laboratórios de formação específica para a área do Turismo.

continua após publicidade .

Impactos no Paraná

Somente no Sesc Paraná, com o corte dos recursos, R$ 4,3 milhões deixarão de ser aplicados em atendimentos gratuitos, poderá haver a redução de 119 mil toneladas de alimentos distribuídos e 93 apresentações culturais deixarão de ser realizadas a um público superior de 4,6 milhões de pessoas. No Senac Paraná os impactos representam a redução de R$ 6 milhões em atendimentos gratuitos e queda de 312 mil horas-aula gratuitas.

continua após publicidade .

Com a redução do repasse dos recursos do Sesc e do Senac, 187 postos de trabalho serão cortados, cinco unidades de serviço poderão ser fechadas e haverá o encerramento de atividades em oito municípios paranaenses.

Sesc e Senac

O Sesc e o Senac não são contrários ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) que irá fomentar o setor de turismo e eventos. Entretanto, repudiam os artigos 11 e 12, inseridos no PLV 09/2023, aprovado na Câmara dos Deputados em 25/04/2023, que desviam 5% da arrecadação compulsória destinada ao Sesc e ao Senac, conforme o art. 240 da CRFB/1988.

Os serviços prestados por Sesc e Senac são equiparados a direitos constitucionais sociais e o desvio de recursos destinados a esta finalidade representa violação ao princípio da vedação ao retrocesso social.

Petição Pública

https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR131846

Siga o TNOnline no Google News