Mistério: laudo desvenda possível ossada humana encontrada no PR

As suspeitas iniciais diziam se tratar de uma ossada de criança

Um agricultor encontrou uma ossada dentro de uma mochila na noite do último dia 22 de fevereiro, em Honório Serpa, município localizado a cerca de 470 quilômetros de Maringá, no Noroeste do Paraná. As suspeitas iniciais diziam se tratar de uma ossada de criança.

Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou, no entanto, que os ossos são apenas de uma ave. De acordo com o capitão da 2ª Cia do 3º Batalhão de Polícia Militar, Allan de Souza Mori, não há como apontar que a ossada seja humana uma vez que não há crânio.

- LEIA MAIS: Possível ossada humana é encontrada dentro de mochila no Paraná

“De fato se trata de uma mochila com ossada. Não há como afirmar se tratar de ossada humana, como por exemplo crânio, ou qualquer outro osso mais características do ser humano. Apenas alguns ossos pequenos que variavam de 10 a 15 centímetros de comprimentos, além de cinzas”, detalhou o comandante.

Com informações RicMais.

