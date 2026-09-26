Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ACIDENTE

Miss Paraná 2026, Jéssica Krein, sofre acidente de carro na PR-323 em Paiçandu

A modelo de 27 anos bateu o veículo que dirigia na traseira de um caminhão na noite desta sexta-feira (25)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Miss Paraná 2026, Jéssica Krein, sofre acidente de carro na PR-323 em Paiçandu
Autor Acidente aconteceu nesta sexta-feira (25) - Foto: Reprodução/Portal Alécio Martins

A Miss Universe Paraná 2026 e ex-Miss Marechal Cândido Rondon, Jéssica Krein, de 27 anos, ficou ferida em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (25), na rodovia PR-323. A colisão ocorreu no perímetro urbano de Paiçandu, na região Norte-Central do estado, quando o Jeep Compass que a modelo conduzia bateu violentamente contra a traseira de uma carreta.

📰 LEIA MAIS: Inmet emite alerta vermelho de onda de calor acima de 35ºC no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com o impacto, a parte dianteira do automóvel ficou destruída e presa sob a estrutura do veículo de carga. Apesar da gravidade da batida, Jéssica foi socorrida consciente e orientada em uma ação conjunta entre as equipes de resgate da concessionária que administra o trecho e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Paiçandu. A modelo sofreu escoriações pelo corpo e apresentava suspeita de fratura em uma das costelas. Após os primeiros socorros prestados ainda na ambulância, ela foi encaminhada a um hospital da região para avaliação médica detalhada, apresentando um quadro de saúde considerado bom.

O motorista da carreta relatou às autoridades que seguia viagem em direção a Cianorte quando sentiu o impacto na parte traseira do veículo. Ele viajava acompanhado de familiares, mas nenhum dos ocupantes do caminhão se feriu. As causas e as circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas pelas autoridades de trânsito. A modelo ganhou notoriedade ao conquistar a coroa por Marechal Cândido Rondon e, na sequência, o título máximo da beleza paranaense, que a levou a representar o estado na etapa nacional do Miss Universe deste ano.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Jéssica Krein Miss paraná NOTÍCIAS Paiçandu PR-323
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV