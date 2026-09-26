Miss Paraná 2026, Jéssica Krein, sofre acidente de carro na PR-323 em Paiçandu

A modelo de 27 anos bateu o veículo que dirigia na traseira de um caminhão na noite desta sexta-feira (25)

A Miss Universe Paraná 2026 e ex-Miss Marechal Cândido Rondon, Jéssica Krein, de 27 anos, ficou ferida em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (25), na rodovia PR-323. A colisão ocorreu no perímetro urbano de Paiçandu, na região Norte-Central do estado, quando o Jeep Compass que a modelo conduzia bateu violentamente contra a traseira de uma carreta.

📰 LEIA MAIS: Inmet emite alerta vermelho de onda de calor acima de 35ºC no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com o impacto, a parte dianteira do automóvel ficou destruída e presa sob a estrutura do veículo de carga. Apesar da gravidade da batida, Jéssica foi socorrida consciente e orientada em uma ação conjunta entre as equipes de resgate da concessionária que administra o trecho e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Paiçandu. A modelo sofreu escoriações pelo corpo e apresentava suspeita de fratura em uma das costelas. Após os primeiros socorros prestados ainda na ambulância, ela foi encaminhada a um hospital da região para avaliação médica detalhada, apresentando um quadro de saúde considerado bom.

O motorista da carreta relatou às autoridades que seguia viagem em direção a Cianorte quando sentiu o impacto na parte traseira do veículo. Ele viajava acompanhado de familiares, mas nenhum dos ocupantes do caminhão se feriu. As causas e as circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas pelas autoridades de trânsito. A modelo ganhou notoriedade ao conquistar a coroa por Marechal Cândido Rondon e, na sequência, o título máximo da beleza paranaense, que a levou a representar o estado na etapa nacional do Miss Universe deste ano.