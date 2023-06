Ministro da Justiça se pronuncia sobre ataque em escola de Cambé

Siga o TNOnline no Google News

Um atentado a tiros em um colégio estadual de Cambé, norte do Paraná, resultou na morte de uma aluna e deixou outro gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (19). O caso ganhou repercussão nacional, tanto que o ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou sobre o ocorrido.

“Tive uma notícia que impacta todas as famílias brasileiras. Infelizmente vimos a violência se manifestar onde é o lugar mais sagrado para as famílias. Houve um novo ataque de violência no Paraná. Infelizmente uma jovem perdeu a vida, e outro foi baleado”, declarou Dino.

Ainda conforme o ministro, a violência entre os jovens está crescendo no país. “Hoje vemos no Brasil a apologia à violência na palma das mãos dos jovens”.

Outras autoridades, como, por exemplo, os deputados estaduais Tiago Amaral e Pedro Paulo Bazana e a deputada federal Luísa Canziani, lamentaram o episódio violento.

"Chocado com o ataque ao Colégio Helena Kolody, em Cambé. De acordo com as primeiras informações, um ex-aluno entrou na escola dizendo que iria buscar documentos e começou a atirar. Matou uma menina e deixou um menino em estado grave.

Presto aqui minha solidariedade às famílias das vítimas, aos professores, alunos, à diretoria e toda a comunidade escolar", afirmou Tiago.

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), natural de Arapongas, recorreu às redes sociais para demonstrar apoio à família e aos amigos da vítima.



"Meus mais sinceros sentimentos às famílias e amigos das vítimas do Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé.

Saibam que estou aqui para apoiar vocês nesta hora tão difícil.



Vamos trabalhar juntos para garantir que nossas escolas sejam lugares seguros para nossos estudantes e que nenhuma outra família tenha que passar por uma tragédia tão devastadora como essa", lamentou.



"Estarrecida com a notícia de que uma criança foi morta em uma escola de Cambé. Nossa solidariedade à família e toda comunidade escolar. Estaremos ao lado do prefeito Conrado para adotar as medidas necessárias e combater a violência nas escolas", afirmou Luísa.







