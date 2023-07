Ministra da Saúde destaca parceria com o Estado para o SUS no Paraná

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, esteve nesta terça-feira (25) na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e reafirmou a parceria entre os governos federal e estadual na consolidação das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná. Durante a visita, a ministra participou da 1ª reunião do Conselho Superior de Assistência Hospitalar dos Hospitais Universitários (HUs).

“Estamos juntos com a Secretaria Estadual, abertos para projetos como a redução de cirurgias eletivas e tantas outras ações que envolvem os hospitais. Eu queria passar essa mensagem da importância da Rede, e da integração que aqui no Paraná também possibilita uma maior aproximação e orientação para a missão do SUS”, afirmou a ministra.

O Conselho Superior de Assistência aos HUs foi formalizado por meio da Resolução Sesa nº 958/2023, nos termos da Lei nº 21.344 de 23 de dezembro de 2022 e do Decreto Estadual nº 2.433 de 7 de junho de 2023.

Na reunião, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, defendeu o serviço prestado pelos HUs no SUS do Paraná e falou sobre a necessidade de mais investimentos para essas unidades. “Os HUs são uma importante ferramenta para suprir a necessidade hospitalar dos paranaenses e por isso o Governo do Estado irá investir em novos equipamentos, possibilitando uma melhoria no atendimento e na qualidade do serviço prestado por essas unidades”, disse.

MAIS MÉDICOS

Ainda nesta terça-feira (25), a ministra Nísia participou de uma reunião entre representantes de 326 municípios e autoridades do Ministério da Saúde para reforçar a importância do Programa Mais Médicos. “Estamos juntos com a Secretaria Estadual e queremos ampliar muito o Mais Médicos aqui no Paraná. Fico muito feliz em ver um programa tão importante sendo amplamente discutido e inserido nos municípios”, ressaltou.

Segundo Beto Preto, o Mais Médicos é fundamental, especialmente em áreas mais vulneráveis. “Esse programa representa um grande apoio na Atenção Primária em Saúde, principalmente em locais de maior vulnerabilidade social. Contamos com a colaboração dos municípios para adesão, incentivando especialmente a inscrição de médicos brasileiros, com registro válido no Conselho Regional de Medicina”, finalizou o secretário.

