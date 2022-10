Ministério Público investiga rachadinha na Câmara de Vereadores

Da Redação

O Gaeco cumpriu dois mandados de busca e apreensão na Câmara de Foz do Iguaçu

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Foz do Iguaçu, no Oeste do estado, cumpriu nesta quarta-feira (19), dois mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Parceria, que apura a possível prática do crime popularmente conhecido como “rachadinha”.

O alvo das ordens judiciais é um vereador investigado por supostamente exigir o repasse de parte dos vencimentos de assessores nomeados em seu gabinete na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e por possível nomeação de “funcionário fantasma”.

Os mandados foram autorizados pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu e cumpridos na residência do vereador investigado, em Foz do Iguaçu, e em seu gabinete na Câmara. Foram apreendidos documentos, telefones celulares, equipamentos eletrônicos e uma quantia em espécie de, aproximadamente, R$ 11 mil, que serão analisados no âmbito das investigações de possíveis crimes contra a Administração Pública, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

