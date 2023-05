Ministério Público denuncia homem suspeito de violentar criança no PR

Da Redação

Um homem de 53 anos foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) suspeito de estuprar uma criança de 10 anos. O crime foi registrado em Reserva, nos Campos Gerais do Paraná e teria sido praticado no estabelecimento comercial do suposto agressor, uma sorveteria, no dia 7 de maio.

O acusado está preso preventivamente desde a semana passada, após a situação ter sido levada por familiares da menina à Polícia Civil, que conduziu a investigação.

O Ministério Público sustenta na denúncia que o acusado teria se valido da autoridade que tinha sobre a vítima no momento em que ela estava na loja para praticar atos libidinosos.

A Promotoria está aberta a receber informações sobre o caso, que tramita sob sigilo. O contato é o telefone (42) 3276-1466.

