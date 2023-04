Ministério Público denuncia frentista que ateou fogo em cliente no PR

Da Redação

Caio Murilo Lopes dos Santos sofreu queimaduras graves

O frentista que ateou fogo em um cliente em um posto de combustíveis em Curitiba foi denunciado por homicídio triplamente qualificado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR).

Paulo Sérgio Esperanceta fugiu após o crime registrado em 18 de março em um estabelecimento localizado no bairro Pilarzinho e foi preso quatro dias depois mediante mandado de prisão. Além da tentativa de homicídio, ele também foi denunciado por motivo fútil, emprego de fogo e perigo comum.

RELEMBRE O CASO

Imagens de câmera de segurança do posto mostram o frentista Paulo Sérgio Esperançeta discutindo com o cliente Caio Murilo Lopes dos Santos, enquanto ocorria o abastecimento do veículo.

O bate-boca ocorreu porque Caio reclamou que teve a chave de seu carro danificada por Paulo Sérgio. Logo em seguida, o frentista lança o combustível no corpo do cliente e corre para atear fogo nele.

Caio corre desesperado e é socorrido por outro funcionário do posto, que usa um extintor para apagar as chamas. Caio teve queimaduras de segundo e terceiro grau nos braços, tórax e abdômen, além de queimaduras de primeiro grau nas pernas.

Ele foi internado no Hospital Evangélico Mackenzie onde ficou internado durante 17 dias até receber alta.

