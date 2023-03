Ministério dos Transportes cancela reunião sobre pedágio no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A solenidade iria anunciar a delegação de dois lotes de rodovias paranaenses ao governo federal

O Governo Federal cancelou uma reunião que trataria sobre o novo modelo de pedágio no Paraná. O encontro entre o ministro do Transportes, Renan Filho, e representantes do governo estadual aconteceria nesta sexta-feira (03).

continua após publicidade .

Na última quarta-feira (1º), Ratinho Junior, o secretário de Infraestrutura, Sandro Alex e deputados federais se reuniram em Brasília com o ministro. Nesse dia, o governador do Paraná afirmou que as discussões sobre o novo modelo de pedágio avançaram bastante e que o objetivo comum é uma tarifa mais barata, com obras e licitação transparente.

LEIA MAIS: Deputado Arilson protocola pedido de mudanças no pedágio

continua após publicidade .

Já na quinta-feira (02), o governo do estado enviou a diversas autoridades do setor produtivo um convite em nome do governador e do ministro Renan filho. A solenidade estava marcada para às 10h desta sexta (03) e iria anunciar a delegação de dois lotes de rodovias paranaenses ao governo federal. Havia expectativa, ainda, de que o novo modelo fosse divulgado e que o edital de licitação fosse lançado nos próximos dias.





Cancelamento

Ainda na quinta-feira (02), por volta das 21 horas, 13 horas antes do evento, o governo federal informou que o ministro havia cancelado a visita. Em nota, o Ministério dos Transportes disse que em momento algum houve a confirmação do evento por parte da pasta, e que as conversas para a publicação dos editais dos lotes 1 e 2 estão adiantadas e em fase de últimos ajustes.

continua após publicidade .

O governo do estado apenas diz que o cancelamento foi feito pelo ministério e que aguarda uma nova agenda para anunciar o modelo.

De acordo com a nota, no formato definido em comum acordo, estão previstas obras de duplicação, contornos e viadutos. O leilão será pela menor tarifa, com disputa livre e aporte financeiro, ou seja, depósito em dinheiro, variando conforme o desconto oferecido pelas empresas.





Fonte: Informações g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News