'Minha filha não merecia', diz pai de aluna morta a tiros em Cambé

Dilson Antonio Alves, pai de Karoline Verri Alves, 17 anos, estudante morta nesta segunda-feira (19) no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, disse que a "a filha era uma menina de ouro e não merecia o que aconteceu". Além dela, o namorado Luan Augusto, de 16 anos, também foi baleado pelo criminoso e segue internado em estado grave no Hospital Universitário de Londrina.

continua após publicidade

O relato de Dilson foi dado em entrevista na saída do Instituto Médico-Legal (IML), para onde foi levado o corpo da adolescente. "É uma grande tragédia. Não fiquei sabendo do que seria a motivação, mas a minha filha é uma menina de ouro, uma menina que não merecia o que aconteceu. Ela morreu inocente e eu quero que essa morte dela seja uma comoção geral mesmo. A morte dela vai salvar vidas", disse ao g1.

-LEIA MAIS: Suspeito de ajudar no ataque a escola em Cambé é preso

continua após publicidade

Ele ainda comentou a falta que a filha fará aos familiares e amigos. "A Karol vai fazer muita falta na nossa vida, na vida dos amigos, do grupo de jovens dela. É uma lacuna muito grande. Vai ser uma vida antes e outra depois sem ela. Vim aqui (IML) reconhecer o corpo da minha filha. É um sentimento que nenhum pai deve passar" lamentou Dilson.

O pai contou como foi que descobriu a morte da filha. "Eu moro perto do colégio e minha esposa trabalha na Apae, que fica ao lado. Ela me ligou falando que estava acontecendo algo e não sabia o que era. Ai comecei a escutar polícia e fiquei preocupado. Ela me ligou e falou que era no colégio, que a nossa filha não respondia no celular. Chegando lá, vi que o namorado dela tinha sido baleado. Minha esperança era que a Karol tivesse se salvado, se escondido em algum lugar", disse.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News