Militar do Exército perde controle da direção e capota na BR-277

Um acidente de trânsito foi registrado na noite dessa segunda-feira, 14 de agosto, em um trecho da BR-277, em Curitiba. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, um militar do Exército de 21 anos ficou ferido.

Em conversa com os socorristas, o rapaz afirmou que, quando trafegava pela rodovia na altura do viaduto do bairro Orleans, acabou perdendo a direção do automóvel que dirigia, um Palio Weekend, devido à neblina.

O carro capotou várias vezes e parou no meio da pista. Os bombeiros informaram que, apesar da situação em que o veículo ficou, o jovem militar sofreu apenas escoriações e recusou encaminhamento ao hospital.

A equipe de reportagem da Banda B conversou com uma testemunha do acidente, o motoboy Bruno Alves. O motociclista estava logo atrás do carro quando ele capotou. “Devido a essa neblina muito forte, o rapaz acabou se perdendo para não bater em outro carro. Graças a Deus foi só bem material, não se machucou. Ele disse que para não bater em outro carro acabou tirando e se perdendo”, afirmou.

