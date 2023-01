Militar do Exército é morto a tiros em saída de balada no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Douglas Oliveira de Aquino tinha 22 anos.

Um militar do Exército Brasileiro foi morto a tiros em Paranaguá, no litoral do Paraná. O crime aconteceu após a saída de uma balada neste domingo (15). Douglas Oliveira de Aquino, de 22 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, Douglas estava com outro rapaz. Após a saída da balada, os dois levaram uma mulher até a casa dela na Vila Guarani, e depois seguiram para a Vila do Povo, onde foram levar outra mulher.

- LEIA MAIS: Rapaz é 'metralhado' em carro de luxo em Balneário Camboriú

continua após publicidade .

Logo em seguida, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram várias vezes contra o carro. Douglas foi atingido. Ele foi levado ao Hospital Regional do Litoral, onde morreu pouco tempo depois.

O carro foi levado à Delegacia Cidadã, para que seja periciado. O amigo de Douglas teria dito aos policiais que o crime pode ter alguma ligação com o fato de terem levado as mulheres para casa.

Militar do Exército

continua após publicidade .

Após a apuração, a Polícia Militar (PM) descobriu que Douglas morava em Paranaguá, no bairro Porto Seguro, mas que era militar das Forças Armadas. Segundo a polícia, o rapaz servia ao 5º Batalhão de Suprimentos do Exército, que fica no bairro Rebouças, em Curitiba.

Pelas redes sociais, familiares de Douglas já publicaram mensagens lamentando o crime.

A mãe do rapaz colocou foto de luto nas redes sociais e muitas pessoas se solidarizaram com o momento de dor.



continua após publicidade .

“Deus nos dê forças meu sobrinho querido”. disse uma tia de Douglas

“Meus sentimentos si, sei que é difícil falar isso mas que Deus de alguma forma conforte seu coração e da sua família por essa perda tão grande”. disse uma amiga da mãe do rapaz



A reportagem da Banda B entrou em contato com o Exército Brasileiro para ver se há algum posicionamento. Até a publicação, não houve retorno.

Com informações: Banda B

Siga o TNOnline no Google News