Militar da Aeronáutica morre em batida de carro contra poste

Militar da Aeronáutica morreu em batida de carro contra poste, na Região de Curitiba.

Um jovem, militar da Aeronáutica, morreu depois que o carro em que ele estava bateu contra um poste no bairro Atuba, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (7), na Rua Comendador Funabashi Tokuji. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista e outros dois passageiros tiveram ferimentos.

O condutor foi encaminhado ao Hospital Angelina Caron, um dos passageiros para o Hospital Cajuru e o terceiro para o Hospital do Trabalhador.

Conforme informado pela PM, o motorista do carro perdeu o controle da direção, e o carro rodou na pista antes de atingir o poste. A pista estava molhada no momento do acidente, segundo a polícia.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre para onde estavam indo os ocupantes do carro e nem sobre a identificação das vítimas.

O g1 e a RPC tentaram contato com as Forças Armadas mas, até a última atualização da reportagem, não receberam retorno.

