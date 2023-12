‘Milagre’: casal sofre apenas escoriações após carro ser prensado

Um acidente impressionante foi registrado na manhã desta quarta-feira (20) em um trecho da BR-277, em Curitiba (PR). Um carro de passeio foi prensado por dois caminhões e, por um "milagre", os ocupantes do automóvel saíram praticamente ilesos.

O casal que estava no veículo, um homem de 44 anos e uma mulher de 30, tiveram apenas escoriações - fato que surpreendeu quem viu a cena. O Ford Ka em que as vítimas estavam ficou destruído.

Ao todo, quatro veículos se envolveram na batida. A equipe de reportagem da Banda B conversou com um dos motoristas, identificado como Bruno França. Ele alega que estava a caminho do trabalho quando sentiu a pancada.

“O trânsito começou a parar por conta do radar que tem um pouco mais para frente. Como parou de repente e já tinha um acidente que ocorreu antes, não teve muito tempo de reação e o primeiro motorista do caminhão acertou a traseira do meu veículo e aconteceu o efeito dominó. Quem levou a pior foi esse Ford Ka do meio, que ficou com uma vítima prensada, mas foi só escoriação. Um milagre”, contou.

