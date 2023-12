Miguel foi o nome mais registrado no Paraná em 2023; veja ranking

Siga o TNOnline no Google News

Em 2023, 1.913 paranaenses foram registrados com o nome Miguel. Em segundo lugar na lista, aparece o nome Helena, com 1.837 registros até esta segunda-feira (18).

O levantamento que mapeou os nomes foi feito pelo Instituto do Registro Civil das Pessoas Naturais do Paraná (Irpen-PR). Os nomes foram os mais escolhidos para meninos e meninas no estado, conforme dados de 519 cartórios de registro civil.

Nomes mais registrados no Paraná:

MIGUEL: 1.913 registros

HELENA: 1.837 registros

ALICE: 1.453 registros

CECILIA: 1.368 registros

LAURA: 1.304 registros

ARTHUR: 1.263 registros

DAVI: 1.241 registros

HEITOR: 1.205 registros

GAEL: 1.199 registros

THEO: 1.149 registros

Ranking meninos:

MIGUEL: 1.913 registros

ARTHUR: 1.263 registros

DAVI: 1.241 registros

HEITOR: 1.205 registros

GAEL: 1.199 registros

THEO: 1.149 registros

SAMUEL: 1.102 registros

GABRIEL: 970 registros

BERNARDO: 966 registros

NOAH: 841 registros

Ranking meninas:

HELENA: 1.837 registros

ALICE: 1.453 registros

CECILIA: 1.368 registros

LAURA: 1.304 registros

MARIA ALICE: 1.053 registros

ANTONELLA: 838 registros

HELOISA: 792 registros

MAITE: 742 registros

MARIA CLARA: 692 registros

LIVIA: 691 registros

