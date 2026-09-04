Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
CORNÉLIO PROCÓPIO

Micro-ônibus da Saúde bate em poste após motorista desviar de cachorro no PR

Impacto derrubou estrutura e um transformador sobre o coletivo nesta sexta-feira (4)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Micro-ônibus da Saúde bate em poste após motorista desviar de cachorro no PR
Autor Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém se feriu - Foto: Reprodução/Reginaldo Tinti/AnunciFácil

Um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes colidiu contra um poste de energia elétrica na manhã desta sexta-feira (04), em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu na Rua Hélio Registro, no Conjunto Novorizonte, após o motorista realizar uma manobra brusca para evitar o atropelamento de um cachorro que atravessava a pista. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém se feriu.

📰 LEIA MAIS: Imagem mostra socorristas consolando pais após morte de filha de 7 anos em acidente no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a força do impacto, a estrutura de concreto e um transformador caíram diretamente sobre o teto do veículo, causando também o rompimento de cabos de alta tensão da rede elétrica. Diante do iminente risco de uma descarga fatal, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e orientaram que todas as vítimas permanecessem sentadas no interior do coletivo até a chegada da Copel.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

O resgate seguro dos passageiros só pôde ser concluído após os técnicos da companhia de energia realizarem o desligamento completo da rede no trecho afetado. Uma vez eliminados os riscos de choque elétrico, os ocupantes foram liberados para sair do veículo. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e de outras equipes de emergência, que isolaram o perímetro para garantir a segurança de pedestres e motoristas. A via permaneceu interditada ao longo da manhã para a remoção da fiação danificada, do poste e do micro-ônibus acidentado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Bandeirantes Cornélio Procópio MICRO-ÔNIBUS paraná Saúde Pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV