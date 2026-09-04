Micro-ônibus da Saúde bate em poste após motorista desviar de cachorro no PR

Um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes colidiu contra um poste de energia elétrica na manhã desta sexta-feira (04), em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu na Rua Hélio Registro, no Conjunto Novorizonte, após o motorista realizar uma manobra brusca para evitar o atropelamento de um cachorro que atravessava a pista. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém se feriu.

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Com a força do impacto, a estrutura de concreto e um transformador caíram diretamente sobre o teto do veículo, causando também o rompimento de cabos de alta tensão da rede elétrica. Diante do iminente risco de uma descarga fatal, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e orientaram que todas as vítimas permanecessem sentadas no interior do coletivo até a chegada da Copel.

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O resgate seguro dos passageiros só pôde ser concluído após os técnicos da companhia de energia realizarem o desligamento completo da rede no trecho afetado. Uma vez eliminados os riscos de choque elétrico, os ocupantes foram liberados para sair do veículo. A operação contou com o apoio da Polícia Militar e de outras equipes de emergência, que isolaram o perímetro para garantir a segurança de pedestres e motoristas. A via permaneceu interditada ao longo da manhã para a remoção da fiação danificada, do poste e do micro-ônibus acidentado.