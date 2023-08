Micro-ônibus com 14 pacientes com câncer bate contra carreta na BR-467

Um micro-ônibus do Mato Grosso do Sul se envolveu em um grave acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 9 de agosto, na BR-467, próximo ao Distrito de Sede Alvorada, em Cascavel, oeste do Paraná. Chovia bastante no momento em que a colisão ocorreu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. De acordo com as informações da corporação, o coletivo transportava 14 pacientes para tratamento contra o câncer em Cascavel.

Segundo o portal de notícias Catve, o acidente aconteceu após um veículo que transitava pelo trecho jogar água no para-brisa do micro-ônibus. Como o motorista do coletivo ficou com a visão obstruída, não conseguiu perceber que havia uma carreta a frente e acabou colidindo na traseira dela.

Com o impacto da batida, a parte da frente do coletivo teve diversos danos. Já na parte de trás da carreta ficou danificada e houve derramamento de parte da carga de milho.

Apenas um passageiro, que estava sentado ao lado do condutor, ficou ferido. Ele teve uma fratura na perna e foi encaminhado para atendimento hospitalar.

Por conta do acidente, o tráfego de veículos no local foi afetado.

Com informações do portal Catve.

