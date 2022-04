Da Redação

Micro-ônibus cai de viaduto e deixa motorista gravemente ferido

Um acidente envolvendo um micro-ônibus foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta sexta-feira (1º), na BR-373, em Ponta Grossa, Paraná. De acordo com a corporação, o motorista do veículo, de 40 anos, ficou gravemente ferido.

A PRF informou que apenas o condutor estava no micro-ônibus no momento do acidente. Ele trafegava pelo trecho Tibagi/Ponta Grossa, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu de um viaduto.

O impacto da batida deixou a frente do veículo destruída. Uma equipe do Serviço de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionada. Os socorristas encaminharam a vítima para o Hospital Regional de Ponta Grossa.

Havia muita neblina no momento em que o acidente aconteceu, segundo a PRF.