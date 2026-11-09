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DIREITO DO CONSUMIDOR

Meu eletrodoméstico queimou no temporal. Tenho direito a ressarcimento?

No Paraná, clientes da Copel podem registrar o pedido pela internet

Escrito por Da Redação
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Meu eletrodoméstico queimou no temporal. Tenho direito a ressarcimento?
Autor O prazo para solicitar o ressarcimento é de até cinco anos a partir da ocorrência - Foto: TNOnline

Se a geladeira, a televisão ou outro aparelho queimou durante um temporal, o consumidor pode pedir ressarcimento à distribuidora de energia. O direito depende da relação entre o dano e uma falha na rede elétrica, como uma oscilação de tensão. A distribuidora analisa se a falha no fornecimento causou o defeito informado.

Como pedir ressarcimento à Copel

O titular da conta de luz ou seu representante pode registrar o pedido pela Agência Virtual, pelo atendimento telefônico ou em um posto da Copel. Tenha em mãos o número da unidade consumidora, informe a data e o horário aproximados do ocorrido e descreva o defeito, a marca e o modelo de cada aparelho danificado. Guarde o número do protocolo. Página de ressarcimento da Copel.

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O prazo para solicitar o ressarcimento é de até cinco anos a partir da ocorrência. Os pedidos feitos nos primeiros 90 dias seguem um procedimento simplificado. Vale guardar fotos do aparelho, orçamentos, laudos e notas fiscais disponíveis, pois a distribuidora pode pedir documentos durante a análise.

Posso mandar consertar antes da vistoria?

Sim. A Aneel permite que o consumidor providencie o conserto antes da vistoria e ainda solicite ressarcimento. Nesse caso, guarde a nota fiscal do serviço, o laudo da assistência técnica e, se houver troca, as peças danificadas para eventual análise.

Se a Copel optar pela vistoria, o prazo é de até um dia útil para equipamentos usados na conservação de alimentos perecíveis ou medicamentos, como geladeiras e freezers. Para os demais aparelhos, são até dez dias corridos.

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Como o consumidor recebe e o que fazer se o pedido for negado

Se o pedido for aprovado, o ressarcimento pode ser feito por meio do conserto, da substituição por um aparelho equivalente ou do pagamento em dinheiro. O prazo para ressarcir é de até 20 dias, contados da resposta da distribuidora ou do vencimento do prazo para responder, o que ocorrer primeiro.

Se o pedido for negado ou ficar sem solução, o consumidor pode contestar a decisão na ouvidoria da Copel. Com o protocolo em mãos, também pode recorrer à Aneel ou buscar orientação no Procon. Canais de atendimento da Aneel.

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Consumidor Copel eletrodomésticos ressarcimento temporal
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