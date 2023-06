‘Meu descuido foi não ter olhado para trás’, diz mãe de menino sumido

Leticia Fernandes, mãe de Thiago Vinícius Procópio, 2 anos, que está desaparecido desde o último sábado (10), em Londrina, no norte do Paraná, contou em entrevista nesta quarta-feira (14) para a RICtv que pensava que o filho estava dormindo, momentos antes de perceber que a criança não se encontrava no interior do carro.

A mãe relatou à polícia que realizava um passeio com o namorado e a filho pelo Parque Daisaku Ikeda e que colocou o menino no carro para irem embora. Contudo, quando ela e o namorado estavam já a 2 km do local, notaram a ausência de Thiago e voltaram para o parque.

“Thiago é muito inteligente, qualquer espaço ele pode ter saído”, disse a mãe à RIC. “Meu descuido foi não ter olhado para atrás”, completou Letícia, que acredita que o filho pode ter fugido quando eles guardavam a mangueira de narguilé. Buscas são feitas para tentar localizá-lo.

