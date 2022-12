Meteorologista alerta motoristas para chuvas na Serra do Mar; vídeo

Da Redação

Tempo chuvoso deve ser registrado no litoral paranaense

O meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, alertou os motoristas que estarão passando pela Serra do Mar nesta semana, em trechos que os paranaenses que estão a caminho para o litoral do Paraná ou de Santa Catarina poderão passar, incluindo as regiões onde ocorreram deslizamentos, na BR-277 e BR-376.

"O tempo continua bastante instável nessas próximas 24 horas, entre o litoral norte de Santa Catarina e o litoral do Paraná. Inclusive, na região que tivemos problemas na BR-277 e 376, então é importante ver as informações omitidas pela Polícia Rodoviária Federal e pela concessionária que administra a rodovia", informou Jacóbsen.

Segundo ele, as chuvas deverão aparecer durante toda a semana. "O tempo vai continuar instável entre terça e quarta, com chuva mais expressiva ao longo da terça, mas mesmo assim, ao longo da semana, as chuvas, apesar de enfraquecerem, continuam com o tempo mais instável. Um volume de chuva bastante expressivo esperado para essas regiões", completou.

Confira o vídeo divulgado pelo Simepar:

