Meteoro 'explode' e causa clarão em cidades do Paraná; vídeo

Um clarão pôde ser visto em diversas cidades do norte e noroeste do Paraná na noite dessa terça-feira (6). O fato foi causado pela passagem de um meteoro e chamou a atenção das pessoas.

O circuito de monitoramento de uma residência em Cianorte registrou um clarão, ocasionado pela "explosão" da estrela-cadente. As imagens foram divulgadas nas redes sociais pela página Notícia Cianorte e Região.

Veja:

O fenômeno também pôde ser observado nos municípios de Terra Boa, Indianópolis, Araruna, Umuarama, Maria Helena e Douradina.



A equipe de reportagem do G1 conversou com Marcelo de Cicco, astrônomo do Observatório Nacional, que falou mais sobre o ocorrido. "Foi a passagem de um bólido, nada mais é do que um meteoro muito brilhante originado de pequenos detritos que circundam a órbita da Terra e acaba penetrando em nossa atmosfera em alta velocidade", explicou.

Mas, o que é um bólido? Conforme o astrônomo, o meteoro são pedaços de rochas que, do espaço, são atraídos pelo campo gravitacional da Terra e acabam caindo por aqui. O que faz com que o bólido brilhe mais é o tamanho incomum do objeto espacial.

O pico da 'queima' do bólido é quando se vê o clarão, que pode iluminar cidades à noite e superar o brilho da Lua cheia.

Com informações do G1.

