Metallica faz doação em dinheiro a entidade paranaense

A banda norte-americana de heavy metal Metallica fez uma doação em dinheiro ao Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo de Curitiba. A entidade acolhe pessoas com deficiências múltiplas, de qualquer idade e região do Paraná, que foram abandonadas.

O grupo musical fez uma apresentação na capital do estado no último dia 7. Logo após o show, uma organização filantrópica criada pelos membros da banda fez a doação em dinheiro à instituição.

Atualmente, o Pequeno Cotolengo de Curitiba está precisando de doação de roupas de frio. A urgência maior está entre as peças femininas de tamanhos grandes, como GG, XG e XXG.

Para fazer a doação, basta ir até a instituição, na Rua José Gonçalves Júnior, 140, das 7h às 19h, em qualquer dia da semana.

Membros da organização também fazem coletas nas casas. Para isso, é necessário fazer um agendamento pelo telefone (41) 3314-1900.

Fato curioso sobre a passagem da banda em Curitiba

Durante o show do Metallica na cidade, uma mulher, identificada como Joice Figueiró, que estava grávida de 39 semanas, entrou em trabalho de parto.

A criança nasceu no local ao som de Enter Sandman. "Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica de 39 semanas de gestação e esse menino decide nascer ali mesmo, três músicas antes do show acabar?", escreveu ela em seu Instagram.

Joice e o marido, o barbeiro Jaime Figueiró Neto, compraram os ingressos em abril de 2020, mas, por conta da pandemia, o show foi adiado duas vezes. Quando finalmente conseguiram ir ao evento na capital do Paraná, o momento acabou se tornando ainda mais especial para os dois. "Luan Figueiró veio ao mundo dia 07/05/2022 às 23h15 abalando todas as estruturas do metal", completou a mãe do bebê.

Inclusive, após o parto, o vocalista da banda, James Hetfield, ligou para o barbeiro e a tatuadora para parabenizá-los.

