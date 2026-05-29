Metade do Paraná está sob alerta para temporais nesta sexta-feira

A metade Oeste do Paraná está sob alerta amarelo para possibilidade de temporais nesta sexta-feira (29), conforme aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta começou à meia-noite e segue válido até o final da noite.

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O aviso de perigo potencial prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

As áreas atingidas incluem as regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste e parte do Centro-Sul do estado.

As temperaturas permanecem mais elevadas no interior do Paraná, principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste, onde os termômetros podem atingir entre 25°C e 26°C durante a tarde.

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Em Apucarana e cidades do Vale do Ivaí, o tempo deve seguir instável ao longo desta sexta-feira, com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento do dia. No sábado (30), a previsão indica continuidade do tempo fechado e novas áreas de instabilidade. Já no domingo (31), o céu deve permanecer encoberto, com temperaturas mais amenas na região.