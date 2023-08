'Mestre dos hackers' que dava cursos na internet é preso no Paraná

As investigações foram iniciadas no final de 2019

Um homem de 24 anos foi preso por invasão de computadores e celulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa, na manhã de terça-feira (1º), em Piên, no Paraná, na divisa com Santa Catarina. Além do cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi preso por posse de arma e porte de drogas para consumo próprio.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, foram apreendidos diversos livros com técnicas de hackerismo, uma arma, munições, drogas e um carro, que serão encaminhados à perícia e auxiliarão no andamento das investigações.

Além disso, a mãe do suspeito também foi presa preventivamente por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Ambos foram encaminhados à delegacia em Curitiba para os procedimentos cabíveis.

A INVESTIGAÇÃO:

Segundo o delegado José Barreto, as investigações foram iniciadas no final de 2019 e visavam esclarecer o crime de invasão em dispositivos informáticos - "Após a perícia, constatamos que o suspeito conversava com outros hackers, criava e oferecia ferramentas para invasão, além de vender cursos ensinando a prática criminosa" - explica o delegado.

