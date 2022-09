Mesa Redonda sobre Tempo da Criação é realizado neste sábado (17)

Da Redação

Atividade está sendo desenvolvida dentro do Tempo da Criação

No dia 17 de setembro, das 8h30 às 12 horas, acontece na Rádio Desterro FM 106,5, de Santa Fé, uma Mesa Redonda sobre o Tempo da Criação, que tem como tema este ano: "Escutar a Voz da Criação".

O evento conta com a participação de do bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, além de padres, diáconos e lideranças da Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de Apucarana e do Estado do Paraná. "Será um evento de três horas e meia, um momento para dialogar, orar e pensar ações em favor da Casa Comum", explica Amauri Henrique Rosina, coordenador da Pastoral do Meio Ambiente, de Apucarana.

Conforme Amauri, a atividade está sendo desenvolvida dentro do Tempo da Criação. "Neste tempo, a igreja vem celebrando sobre a reflexão no cuidado com a nossa casa comum e criação de Deus, que vai de 1º de setembro a 4 de outubro, com a Festa de São Francisco de Assis. Dentro dessa atividade nossa pastoral está desenvolvendo outras ações, que são a nível de Paraná", acrescenta.

